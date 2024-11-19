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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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19 Kasım 2024, Salı 10:00

9 yaşındaki ablasının kaçırıldığını söyleyen kardeş canlı yayında

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Umut Kayıkçı, "olayları travmatik olarak hatırlıyorum. 5 yaşındaydım. Parka gitmek istiyorduk ablam Tutku Dilara'yı ikna ettik. Hep birlikte parka gittik. Yaşı büyük biri ablamın yanına geldi. Onu alıp zorla götürdü, bizi de kovdu. Ben de eve gidip anneme olanları anlattım. Annemin elinde tepsi vardı bir anda feryat edip tepsiyi düşürdü" şeklinde anlattı.

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