9 yaşındaki ablasının kaçırıldığını söyleyen kardeş canlı yayında

Umut Kayıkçı, "olayları travmatik olarak hatırlıyorum. 5 yaşındaydım. Parka gitmek istiyorduk ablam Tutku Dilara'yı ikna ettik. Hep birlikte parka gittik. Yaşı büyük biri ablamın yanına geldi. Onu alıp zorla götürdü, bizi de kovdu. Ben de eve gidip anneme olanları anlattım. Annemin elinde tepsi vardı bir anda feryat edip tepsiyi düşürdü" şeklinde anlattı.