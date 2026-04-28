Yayınımız ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı!

11 yaşındaki Umut Kilitçi, 25 Nisan'da İstanbul Esenler'de "denize gideceğim" diyerek evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Türkmenistan uyruklu annesi Parahat, oğlundan haber alamayınca Müge Anlı programına başvurdu ve yardım istedi. Programda ayrıca Küçükçekmece sahilinde görüldüğü iddia edilen bazı çocukların da kayıp olduğu, Umut'un da aralarında bulunduğu birkaç çocuğun isimlerinin geçtiği belirtildi. Aileler, çocukların en son farklı bölgelerde görüldüğünü ve durumun araştırıldığını ifade etti. Anne Parahat ise daha önce de çocuğunun benzer bir durum yaşadığını, bazı kişilerin çocukları kontrol altında tutup para istedikleri yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. İddialar üzerine yayına emniyet birimleri de dahil oldu ve çocukların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.