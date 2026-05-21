72 yaşındaki anne, 6 yıldır göremediği kızı Ayşe Akkoyun'u arıyor

72 yaşındaki Fatma Kurthan, 6 yıldır haber alamadığı kızı Ayşe Akkoyun'u bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. İstanbul'da yaşayan Fatma Hanım, kızının kardeşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiğini ve o günden beri kendisinden hiçbir haber alamadığını anlattı. Fatma Kurthan ayrıca, 3 yıl önce boşandığı eşinin çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu, bu yüzden diğer evlatlarının da kendisinden uzaklaştığını iddia etti. Yıllarca şiddet gördüğünü söyleyen Fatma Hanım, bugün yalnız yaşadığını, çocuklarının kendisine sırt çevirdiğini ve büyük bir kırgınlık içinde olduğunu dile getirdi. Tek isteğinin ise yıllardır görmediği kızı Ayşe'ye kavuşmak olduğunu söyledi.