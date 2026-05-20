Ailesi ile yüzleşti, felaket gibi iddialar peş peşe geldi!

3 yıldır kendisinden haber alınamayan Duygu Poyraz için annesi Sultan Poyraz ve ablası Hatice İlgi Küçükkaya, Müge Anlı programına başvurdu. Ailenin endişesi sürerken, canlı yayına katılan Duygu Poyraz hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Programda, Duygu Poyraz'ın bazı erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı, alacaklı kişilere ise annesinin telefon numarası ve adresini verdiği öne sürüldü. Gelen ihbarlarda ayrıca yağ, tapu, sağlık ve para dolandırıcılığı iddiaları da gündeme taşındı. Canlı yayında konuşan Duygu Poyraz, hakkındaki suçlamaları reddederek kimseden para almadığını savundu. Ablası Hatice İlgi Küçükkaya ise kardeşinin zor şartlarda yaşadığını ve çevresindeki kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.