Anne ve kızı kavuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Anica Hanım'ın kızı Magdelena Hanım Müge Anlı'ya teşekkür ederek annesinin yarım saat içinde bulunduğunu, 5 yıldır annesi ile beraber yaşadığını dile getirdi ve annesinin yanına gitti. Magdelena Hanım, annesine olayları sordu ve annesinin bakkala gittikten sonra evin yolunu bulamadığını, keşke telefonu yanına almış olmasını dile getirdi ve Anica Hanım sevinçten ağladı. Magdelena Hanım, Darülaceze'de annesine çok iyi bakıldığını, kıyafetler verildiğini, yemek yedirildiğini söyledi, teşekkür etti. Anica Hanım için sevgi izi yaptırıldı.