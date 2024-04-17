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17 Nisan 2024, Çarşamba 10:00

Annesi Suphiye Orancı'yı arıyor

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

35 yaşında olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, ruh yaşının daha yaşlı olduğunu, yıllardır biyolojik ailesini aramaya çok enerji harcadığını söyledi. Duygu Hanım, büyüten ailesi (Nebioğlu ailesi) tarafından ikiz kız kardeşi ile evlat edinildiklerini, tek yumurta ikizleri olduklarını ama milyonda bir olan ihtimalin gerçekleştiğini ve ikizi ile çok benzemediklerini ama acılarını hissedebildiklerini anlattı.

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