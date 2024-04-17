Annesi Suphiye Orancı'yı arıyor

35 yaşında olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, ruh yaşının daha yaşlı olduğunu, yıllardır biyolojik ailesini aramaya çok enerji harcadığını söyledi. Duygu Hanım, büyüten ailesi (Nebioğlu ailesi) tarafından ikiz kız kardeşi ile evlat edinildiklerini, tek yumurta ikizleri olduklarını ama milyonda bir olan ihtimalin gerçekleştiğini ve ikizi ile çok benzemediklerini ama acılarını hissedebildiklerini anlattı.