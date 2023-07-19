Arkalarında 7 çocuk bıraktılar, kayıplara karıştılar

7 çocuklu kaçak aşıklar İlhan İletmiş ve Aslı Kızılkaya, ailelerini arkalarında bırakarak ortadan kayboldular. Oğulları İlhan İletmiş'in Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, gerçekleri canlı yayında öğrendiler!

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesin konuştuğu yasak aşk... Arkalarında 7 çocuk bırakıp kaçan aşıklar Müge Anlı'da gündeme geldi. İlhan İletmiş ve Aslı Kızılkaya olayı ne? İlhan İletmiş ve Aslı Kızılkaya kim?

Eşi ve 3 çocuğuyla Aydın'da yaşayan 32 yaşındaki İlhan İletmiş, 22 Ocak'ta iş arkadaşı Aslı Kızılkaya ile İstanbul'a kardeşinin yanına geldi. Abisinin Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını söyleyen kardeşi Emine Sağ , "Abim zorla tutuluyor, 4 çocuk annesi abimi kaçırdı" dedi. İddiaların odağındaki Aslı Kızılkaya'nın ailesinin olanlara karşılık akılalmaz taleplerde bulunduğunu öne süren Melek Sağ, "Aslı'nın abileri ve ablaları tarafından tehdit ediliyoruz, hayatımızdan endişe ediyoruz" dedi. İlhan İletmiş, telefonla programa bağlanarak zorla tutulmadığını isteyerek Aslı'yla kaçtığını söyledi. Arkalarında 7 çocuk bırakıp kaçan aşıklar, canlı yayında aileleriyle yüzleştiler. Resmi nikahlı eşinin hamile olduğunu öğrenen İlhan İletmiş, canlı yayında şoke oldu.