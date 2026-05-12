canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
8
BİLDİRİMLER
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
12 Mayıs 2026, Salı 10:00

Kudret Timaş günler sonra bulundu!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

İfade işlemlerin ardından ailesiyle görüşmek istemedi!

32 yaşındaki 2 çocuk annesi Kudret Selin Timaş, 3 Mayıs'ta annesini arayıp yardım istemesinin ardından kaybolmuştu. Ailesinin endişe üzerine Müge Anlı programına başvurmasıyla olay kısa sürede gündeme geldi. Kardeşinin hayatından endişe eden Elif Yıldırım, Kudret'in zorla alıkonulduğunu ve madde bağımlılığına sürüklendiğini iddia ederek yardım talep etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kudret Timaş'ın Taksim'de bir polis merkezine giderek kayıp olmadığını söylediği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Kudret Timaş'a ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Timaş, ablası Elif Yıldırım ve annesiyle vedalaşmadan ayrıldı. Elif Yıldırım, kardeşinin tedavi altına alınması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım isterken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın da sürece dahil olduğu ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip süreci devam ediyor.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş!
17 Nisan 2026, Cuma
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş! Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası...
31 Mart 2026, Salı
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Vahşice öldürülen emekli öğretmen...
17 Mart 2026, Salı
Vahşice öldürülen emekli öğretmen... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN