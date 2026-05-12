Kudret Timaş günler sonra bulundu!

32 yaşındaki 2 çocuk annesi Kudret Selin Timaş, 3 Mayıs'ta annesini arayıp yardım istemesinin ardından kaybolmuştu. Ailesinin endişe üzerine Müge Anlı programına başvurmasıyla olay kısa sürede gündeme geldi. Kardeşinin hayatından endişe eden Elif Yıldırım, Kudret'in zorla alıkonulduğunu ve madde bağımlılığına sürüklendiğini iddia ederek yardım talep etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kudret Timaş'ın Taksim'de bir polis merkezine giderek kayıp olmadığını söylediği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Kudret Timaş'a ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Timaş, ablası Elif Yıldırım ve annesiyle vedalaşmadan ayrıldı. Elif Yıldırım, kardeşinin tedavi altına alınması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım isterken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın da sürece dahil olduğu ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve takip süreci devam ediyor.