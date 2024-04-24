''Babası çocuğuna zarar verecek biri değildir''

Tuğçe Hanım, devlet koruması altına alınan kızının babasına teslim edilmesini istediğini açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tuğçe Hanım, Umut'un kızı için "annesi gibi olmasın diye onu öldüreceğim" demediğini, sinir harbi ile öyle söylediğini, Umut'un asla kızları Melodi'ye zarar vermeyeceğini, kızının Umut'a verilmesini istediğini belirtti.