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16 Aralık 2021, Perşembe 00:00
''Babası İstanbul'da dedi''

''Babası İstanbul'da dedi''

Mülkiye Hanım, Yasin Bey'in "Kızım Fahrettin'e layık değil" dediğini ama önce dönüp kendilerine bakmasını isteyip kızın "Babam, Fahrettin'i çağırdı. Yasaklı madde içtiler, sana bir adres vereceğim gidip yasaklı madde al getir içelim" dediğini, sonra kardeşi o adrese gidince polisler tarafından yakalandığını anlattı. Mülkiye Hanım, kardeşi Yasin Bey'in yanına gidip Meliha'yı sorunca Fahrettin Bey'in "Meliha'yı ben İstanbul'a annesinin yanına gönderdim, numarası da bende var ama size vermeyeceğim" dediğini yani kızın öldüğünü söylemediğinden söz etti.

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