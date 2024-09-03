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3 Eylül 2024, Salı 10:00

Babasının ölümünde suçladığı annesinin karşısında

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Annesini babasını öldürmek ile suçlayan Ömer Bey, Mustafa'nın oğluna gerçekleri itiraf ettiğini ileri sürdü. Gelin Nazlı ise kayınbabası Mehmet'in dört dörtlük biri olduğunu, uzun süre yerde yattığını söyledi. Sebile Hanım ambulansı aradıklarını ama uzun süre gelmediğini ileri sürdü. Müge Anlı ambulansı arama ve gelme saatlerinin kayıtlı olduğunu ortaya kolayca çıkabileceğini bu yüzden Sebile'nin yalan söylememesi gerektiğini ifade etti.

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