Bahtiyar Akçay'ın katil zanlıları gözaltında

Bahtiyar Bey'in cesedinin otopsiye götürüldüğünü belirtilirken Aslıhan Hanım, Nadir Bey'in böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğini, televizyonda görünce de inanmadığını ama başına geldiğini söyledi. Aslıhan Hanım, otopside babasını teşhis ettikten sonra röportaj verdi ve babası değildir diye belki çok umut ettiğini, ama içeridekinin babası olduğunu, babasının kuyuya atılacak kadar ne yapmış olduğunu, Nadir Bey'in peşini bırakmayacağını dile getirdi ve Müge Anlı'ya teşekkür etti. Adnan Kaplan'dan da iz aranması sebebi ile aynı kuyunun suyunun boşaltıldığı belirtildi.