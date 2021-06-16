ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
16 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Bahtiyar Akçay'ın katil zanlıları gözaltında

Bahtiyar Bey'in cesedinin otopsiye götürüldüğünü belirtilirken Aslıhan Hanım, Nadir Bey'in böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğini, televizyonda görünce de inanmadığını ama başına geldiğini söyledi. Aslıhan Hanım, otopside babasını teşhis ettikten sonra röportaj verdi ve babası değildir diye belki çok umut ettiğini, ama içeridekinin babası olduğunu, babasının kuyuya atılacak kadar ne yapmış olduğunu, Nadir Bey'in peşini bırakmayacağını dile getirdi ve Müge Anlı'ya teşekkür etti. Adnan Kaplan'dan da iz aranması sebebi ile aynı kuyunun suyunun boşaltıldığı belirtildi.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı İle Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı İle Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı İle Tatlı Sert
15 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14 Haziran 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
11 Haziran 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN