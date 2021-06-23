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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
23 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

''Benim alnım açık, Büşra kendisine baksın''

Betül Hanım elin erkekleri ile gezenin kendisi olmadığını, kimsenin kendisi hakkında namus iftirası atamayacağını, komşulara da sorulabileceğini dile getirdi. Büşra Hanım kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade edince Betül Hanım gayet açık konuşulduğunu belirtti ve eğer kayınpederi kendi ailesinden rahatsız olsaydı söyleyeceğini ifade etti. Müge Anlı da çocuklu bir kadına bu söylenebiliyorsa bir şey biliniyor olmasına dikkat çekti. Büşra Hanım, kendisini yanlış ifade ettiğini, önceden sadece bir ilişkisi olduğunu, diğerleri ile kısa konuşmalar yaptığını söyledi. Betül Hanım ise şimdiki erkeklerin öyle düşünmeyeceğini, belki de Büşra Hanım'a takık birisi olabileceğini vurguladı

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