Bir başka kayıp aynı kuşku

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Gamze Hanım, Mehmet Bey'in 10 Aralık günü kızına mesaj atıp yemek yeme ben geleceğim dediğini, sonraki gün ulaşılamadığını, Mehmet Bey'in o gün Faruk Bey ile beraber olduğunu bildiklerini, eşi her araştırmasında Seher Hanım'ı duyduğunu, onu bulursak olayı çözeriz diye düşündüğünü televizyonda görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Gamze Hanım, eşinin Faruk Bey'in yanına gidip sen Seher'i tanıyor musun dediğini, Faruk Bey'in çok sinirlendiğini, bildiklerine göre Mehmet Bey'in Faruk Bey'in kızını ihbar ettiğini söyledi.