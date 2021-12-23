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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
23 Aralık 2021, Perşembe 00:00
Bir başka kayıp aynı kuşku

Bir başka kayıp aynı kuşku

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Gamze Hanım, Mehmet Bey'in 10 Aralık günü kızına mesaj atıp yemek yeme ben geleceğim dediğini, sonraki gün ulaşılamadığını, Mehmet Bey'in o gün Faruk Bey ile beraber olduğunu bildiklerini, eşi her araştırmasında Seher Hanım'ı duyduğunu, onu bulursak olayı çözeriz diye düşündüğünü televizyonda görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Gamze Hanım, eşinin Faruk Bey'in yanına gidip sen Seher'i tanıyor musun dediğini, Faruk Bey'in çok sinirlendiğini, bildiklerine göre Mehmet Bey'in Faruk Bey'in kızını ihbar ettiğini söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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