40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar, 23 Nisan'da Erzurum'dan Bursa'ya dönmek üzere yola çıktıktan sonra kaybolmuştu. Eşi Firkani ve kızı Seher, onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ailenin, Nazen Gül'ün sosyal medya üzerinden tanıştığı biriyle görüşmeye gitmiş olabileceğinden şüphelendiği konuşulurken, Nazen Gül Başar kaybının 7. Gününde bulundu. Kızını arayarak iyi olduğunu söyleyen Nazen Gül, bir kadın arkadaşının yanında olduğunu, bunaldığı için evden uzaklaştığını söyledi.