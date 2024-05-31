Canlı yayında elleri kelepçelendi

Muğla Ortaca Asayiş Büro Amirliği Ekipleri genç kızlara tecavüz eden Selahattin'i elleri kelepçeli bir şekilde emniyete götürdü. Zihinsel engelli, Gizem ağlayarak "ne olur Selahattin gitmesin. Onlar ona iftira atıyorlar" dedi. Figen'in annesi de Selahattin'in gitmesine üzülerek "bu adam kızımın kocası, neden götürüyorlar, şekeri var adamın" dedi. Emniyet ekipleri, kızlara tecavüz ettiği söylenen Selahattin'i, her şeye göz yuman Figen'in annesi ve Gizem'i de emniyete götürdü. Komşular bölgeye akın etti.