Ceyda'nın ihbar hatlarımızı kilitleyen sevgilisi canlı yayında!

Müge Anlı'da ilerleyen bölümünde Ceyda Evlekoğlu'nun birlikte olmak istediği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Ökten stüdyoya geldi. Ramazan'ın canlı yayına çıkacağını öğrenen Ceyda'nın yüzünün güldüğü dikkat çekerken, genç kız ailesinden görmediği ilgiyi Ramazan'dan gördüğünü söyledi. Ceyda'nın ailesi ise Ramazan'a sert tepki gösterdi. Baba Ceyhun Bey, "İki çocuğun var, utanmıyor musun?" diyerek öfkesini dile getirdi ve kızının Ramazan'ın yanında değil kendi yanında oturmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine ekip araya girdi.