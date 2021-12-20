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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
20 Aralık 2021, Pazartesi 00:00
Çeyiz hazırlığı için evden çıktı, kayboldu

Çeyiz hazırlığı için evden çıktı, kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, 23 yaşındaki Mülkiye'nin 16 Kasım Salı günü Şanlıurfa'dan kaybolduğunu, kızın evlilik arifesinde olduğunu, nişanlı olduğunu, fakat çocuğun nişanlıyken kızı aldattığını, kızın çok da evlenmek istemediğini söyledi. Mehmet Bey, kızının "baba, ablama telefon geldi, dışarı çıktı" dediğini, kızını nişanlısının aradığını evden çıktığını anlatırken Seher de ablasına nereye gidiyorsun deyince "Mustafa ile yüzük bozdurmaya gideceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Bey, Mustafa'yı aradıklarını, "Mülkiye'nin başına bir şey gelirse benim alakam yok" dediğini söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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