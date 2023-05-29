ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
Cinayet zincirinde 5 zanlı tutuklandı

Cinayet zincirinde 5 zanlı tutuklandı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sevgi Demirci ve iki çocuğunun nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. İşin içinde Sevgi Demirci'nin kızının kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi olduğu da anlaşıldı. Cinayetleri işlenmeden önce yerleri kazıldığı sonra oraya gömdüklerini söylediler. Ömer ve Ünal beraber çalıştıkları çiftliğin yakınına çukur kazarak Mücahit Polat'ı öldürmek için plan yaptıklarını ve iki el ateş ederek öldürdüğü iddialar arasında.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
29 Mayıs 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Mayıs 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Mayıs 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN