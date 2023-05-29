Cinayet zincirinde 5 zanlı tutuklandı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sevgi Demirci ve iki çocuğunun nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. İşin içinde Sevgi Demirci'nin kızının kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi olduğu da anlaşıldı. Cinayetleri işlenmeden önce yerleri kazıldığı sonra oraya gömdüklerini söylediler. Ömer ve Ünal beraber çalıştıkları çiftliğin yakınına çukur kazarak Mücahit Polat'ı öldürmek için plan yaptıklarını ve iki el ateş ederek öldürdüğü iddialar arasında.