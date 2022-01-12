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12 Ocak 2022, Çarşamba 00:00
Cinayetin sebebi köyde yayılan söylentiler mi?

Cinayetin sebebi köyde yayılan söylentiler mi?

Nuray Hanım, Vesile Hanım'ın "Nuray'ın benim eşimle ilişkisi var" diye dedikodu çıkardığını, gidip Vesile Hanım ile konuştuğunu, kendisine hareketler yaptığını, kendisinin de "Hatice'yi öldürttün sıra bana mı geldi" dediğini, Vesile Hanım'ın "Elimden gelse seni de öldürteceğim" dediğini aktardı. Nuray Hanım, Vesile Hanım'ın Hatice Hanım için köyde herkese eşimle ilişkisi var dediğini, köydeki herkesin bildiğini, Hatice Hanım ölmeden önce bu dedikodunun çıktığını, 3-4 ay sonra öldüğünü, kendisi de iftira aldığından korkudan gidip şikayette bulunduğunu söyledi.

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