ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
1 Ekim 2021, Cuma 00:00
Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar

Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar

Gülşen Hanım, arkadaşının öldürüldüğü gece 1 buçuk gibi yan tarafa bir aracın park edildiğini, 2 buçuk gibi de aceleyle gitmiş olduklarını, herkesin merak ettiğini söyledi. Arkadaşının az uyumasından, telaşından şüphelendiğinden söz eden Gülşen Hanım, Şenay bu telaşın ne dediğini "Bir şey yok kızlara para yetiştiremiyorum ona panik oldum" dediğini aktardı. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
30 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
29 Eylül 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Eylül 2021, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN