Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar

Gülşen Hanım, arkadaşının öldürüldüğü gece 1 buçuk gibi yan tarafa bir aracın park edildiğini, 2 buçuk gibi de aceleyle gitmiş olduklarını, herkesin merak ettiğini söyledi. Arkadaşının az uyumasından, telaşından şüphelendiğinden söz eden Gülşen Hanım, Şenay bu telaşın ne dediğini "Bir şey yok kızlara para yetiştiremiyorum ona panik oldum" dediğini aktardı. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi.