Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Kubilay Bey'in ne demeye çalıştığını tekrar anlatmasını isteyince Kubilay Bey, yevmiyesini aldıktan sonra canı alkol istiyorsa kendi hesabına yazdırdığını, zaten ek işler de yaptığını ödediğini anlattı. O gün tek şüphelinin Kubilay Bey olmadığından söz eden Müge Anlı, sadece Kubilay Bey aileye en yakın kişilerden olduğu için tepki gösterdiğini dile getirdi. Kubilay Bey ilk başta şahit olarak ifade verdiğini, sonradan şüpheli olarak ifade verdiğini, neden öyle olduğunu anlamadığını belirtti. Ayser Hanım, Kubilay Bey'in suçladığı jandarma, savcının devletin çalışanı olduğunu, yalan söyleyemeyeceklerine dikkat çekince Kubilay Bey zaten yalan söylediler demediğini, sadece kendisinin bu iddiaya inanmadığını dile getirdi.