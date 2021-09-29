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29 Eylül 2021, Çarşamba 00:00
Cinayetten önce kiminle tartışma yaşadı?

Cinayetten önce kiminle tartışma yaşadı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hüseyin Bey'in ablası Müjgan Artam, Hüseyin Bey'e neden diğer kardeşimiz Ali ile konuşmuyorsun dediğini, aralarında sorun olduğunu söyledi. Hüseyin Bey'in yeğeni Engin Bey, bir arsa tartışmaları olduğunu, dayısının o arsalara ait belgeleri imzalamadığını, hayatında ilk defa dayısını öyle sinirli gördüğünü, herkesin "Arsa Müjgan Artam'a ait" dediğini, dayısının da sinirlenip belgeleri yırttığını söyledi. Bir diğer yeğen Sezgin Bey, abisi ile dayısının da bir tartışma olduğunu, dayısını aradığını niye tartıştınız dediğini, dayısının "Bu arsa ortadan ikiye bölünecek, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz" dediğini, kendisinin de dayı haddini aşmazsan sevinirim dediğini, olayın 1 hafta önce olduğunu, sonra öldürüldüklerini üzüldüğünü belirtti.

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