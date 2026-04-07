Sertbaş çiftinin sorunları tatlıya bağlanacak mı?

65 yaşındaki Uğur Sertbaş'ı İzmir'den Müge Anlı'ya getiren kendisinden 20 yaş küçük olan 28 günlük eşi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırılıp kapı dışarı edildiği iddia etti. İddiaların odağındaki eş Selin Sertbaş canlı yayına bağlandı. Uğur Bey ile görücü usulü evlendiklerini söyleyen Selin Sertbaş, "Dövme yaptırdım diye bana çok kötü sözler söyledi" dedi. Ailesine de çok kötü sözler söylediğini iddia eden Selin Sertbaş, altınları geri vermeyeceğini söyledi.