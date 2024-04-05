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5 Nisan 2024, Cuma 00:00

Derin dondurucuda saklanan çocuğun katiline ağırlaştırılmış müebbet

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı programında günlerce aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Mahkeme heyeti Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu hakkında verdiği cezayı açıkladı. Mehmet Aksu; çocuğa eziyet suçundan 7 yıl ve çocuğa karşı kasten öldürmeden 20 yıl toplamda 27 yıl ceza alırken, sevgilisi çocuğa eziyetten 7 yıl, beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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