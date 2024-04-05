Derin dondurucuda saklanan çocuğun katiline ağırlaştırılmış müebbet

Müge Anlı programında günlerce aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Mahkeme heyeti Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu hakkında verdiği cezayı açıkladı. Mehmet Aksu; çocuğa eziyet suçundan 7 yıl ve çocuğa karşı kasten öldürmeden 20 yıl toplamda 27 yıl ceza alırken, sevgilisi çocuğa eziyetten 7 yıl, beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.