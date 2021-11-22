Dik yamaçları ve kayaları nasıl tırmandı?

Müslüme'yi bulan hanımefendi, muhabir ile beraber Müslüme'nin bulunduğu yeri göstermek için kayalıklardan tırmandı. Hanımefendi, Karaağaç da Karacağaç da denildiğini, Müslüme'nin ailesine ait olan yerin burası olduğunu, o sebeple kimsenin buraya keçi otlatmadığını dile getirdi. Ayşe Hanım, bir çocuğun buraya gelmesinin mümkün olmadığını, kendisinin bile 1 buçuk saatte geldiğini, buraya yakın olan yere davar otlatırken köpeğin havladığını, çocuğun belden aşağısının çıplak olduğunu, kıyafetlerinin başka yerde olduğunu ifade etti.