Düğün istedi, gelinlik giydi, dünyaevine giremedi

13 aydır kızı Eda'ya ulaşamadığını ve kızına nikah yapılmadığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Fevziye Yılmaz, kızıyla yüzleşti. Yüzleşme sırasında, 22 yaşındaki Eda Yılmaz'ın aylarca nikahsız bir şekilde sevgilisinin ailesinin evinde kaldığı ortaya çıktı.

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Düğününde konuklardan çok müstakbel eşiyle eğlenen yeni gelin Eda Yılmaz'ın 25 Şubat'tan beri alıkonulduğu iddiasıyla annesi Fevziye Yılmaz, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Gelin ve damadın hareketleriyle dikkat çektiği düğünün tek eksiği nikahtı. 13 ay boyunca sevdiği adamla nikahsız yaşayan Eda Yılmaz, iddiaya göre annesinden yardım istemişti. İddiaların odağındaki damadın babası yayına bağlanarak "Nikahsız düğün yapmamızın sebebi Eda Yılmaz'ın gelinlik giymek istemesiydi" dedi. Eda Yılmaz ise zorla tutulduğu iddialarını yalanlayarak borçları yüzünden nikah kıyamadıklarını söyledi. Düğünde doyasıya eğlenen damat ve babası "Eda'nın borcu bitmeden bu nikah kıyılamaz" dedi. Programın ardından nikah hazırlıklarına başlayan çiftin evlenmesine tekrar engel çıktı.