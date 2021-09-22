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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Eylül 2021, Çarşamba 00:00

Dün akşam İstanbul'dan kaybolan 17 yaşındaki Öykü bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Öykü'nün bulunduğunu açıkladı Sebahat Hanım ağlayarak çok teşekkür etti. Öykü'nün "Evde çok baskı altındayım babamdan bıktım" dediğini aktardı. Sebahat Hanım kendi üstüne kıyafet almadığını, kızına aldıklarını, kızının neden böyle yaptığını anlamadığını, inat olduğunu söyledi. Kadir Bey, diş doktorunun bile kızın ne kadar çok konuşuyor dediğinden söz edince Sebahat Hanım kızının tüm arkadaşlarının anne babasının ayrı olduğunu, kızının da onlara özendiğini dile getirdi. Müge Anlı Öykü'nün yaş grubunun maalesef bu sıkıntıları yaşadığını ifade ettikten sonra çok büyük bir stüdyoda olduklarını, Öykü'nün getirilmeye çalıştığını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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