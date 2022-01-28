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28 Ocak 2022, Cuma 00:00
Duygularıyla oynandı, birikimi gitti...

Duygularıyla oynandı, birikimi gitti...

Sultan Hanım, 48 yaşında olduğunu, anne babasına bakarken evlenemediğini, 3 kez dolandırıldığını, 2018 yılında Emir Bey ile tanıştığını, onun 27 yaşında olduğunu, kendisinin yaş farkı olduğu için kabul etmediğini, Emir Bey'in ise "Benim ailem kabul eder" deyip kendisine telefon aldırdığını, telefon alınca da ailem seni kabul etmiyor dediğini anlattı. Sultan Hanım, 2019 yılında Kurtuluş Bey ile tanıştığını, 37 yaşında olduğunu, ona da kredi çekip verdiğini, paramı ver dediğini ama vermediğini, dolandırıldığını söyledi.

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