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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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24 Mart 2025, Pazartesi 10:00

Katil zanlısına 2 ayrı suçlama ile tutuklama

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Öldürülen altınları çalınan ve yakılan Hatice Kış'ın kız kardeşinin birliktelik yaşadığı Murat Arıkan yapılan röportajdan sonra jandarma komutanlığına götürülmüştü. Beklenen haber kısa sürede geldi. Murat Arıkan, Hatice Kış'ı öldürmek için gitmediğini borç almaya gittiğini ama Hatice Kış'ın vermekten vazgeçtiğini duyunca cinnet geçirip öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı 2 ayrı suçtan tutuklandı.

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