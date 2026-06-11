Evli ve 2 çocuklu sevgilisine kaçtı, ailesini çok ağlattı!

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kayıp olarak arandığı olayda, genç kız bulundu ve ailesinin yanına dönmek istemediğini açıkladı. Yayında Ceyda, çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü öne sürerek evden ayrılma kararının temel nedeninin bu olduğunu söyledi. Baba Ceyhun Bey ise kızının iddialarını reddederek, "Soma'da beni herkes bilir. Ben kızıma kızarım sadece" dedi. Bunun üzerine Ceyda, babasının kendisini evlerinin önünde dövdüğünü ve mahallede buna şahit olan kişiler bulunduğunu iddia etti.