9 Nisan 2026, Perşembe 10:00
Annesi Hatice Bayer için kayıp başvurusu yaptı
Gerçeklerin açığa çıktığı adreste sorularına yanıt alacağından emindi.
2013 yılında Ordu'dan sırra kadem Hatice Bayer'in kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. 13 yıl önce bırakıp gittiğine inandığı için annesine tepkili olan Meltem Bayer, artık annesinin başına bir iş geldiğini düşünüyordu. Müge Anlı yayınının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek kayıp başvurusunda bulunan Meltem Bayer, "13 senedir annemi görmedim, öldüyse de bulmak istiyorum" dedi.
