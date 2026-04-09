Annesi Hatice Bayer için kayıp başvurusu yaptı

2013 yılında Ordu'dan sırra kadem Hatice Bayer'in kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. 13 yıl önce bırakıp gittiğine inandığı için annesine tepkili olan Meltem Bayer, artık annesinin başına bir iş geldiğini düşünüyordu. Müge Anlı yayınının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek kayıp başvurusunda bulunan Meltem Bayer, "13 senedir annemi görmedim, öldüyse de bulmak istiyorum" dedi.