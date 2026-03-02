2003 yılından bu yana görmedikleri anneleri Ayşe Mert'i arıyorlar

25 yaşındaki Nilsu Salan, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 2003 yılından beri annesini görmediğini söyleyen Nilsu Salan'ın anlattığına göre çocuk yaşta anne olan annesinin gitmesinin ardında babasının cezaevine girmesi olduğunu anlattı. Anne ve babasının 1999 yılında nikahsız bir beraberlik yaptığını söyleyen Nilsu, "Babam cezaevine girdikten sonra annem beni ve kardeşimi alıp babaannemin yanına yerleşiyor. Oraya gittikten sonra anlaşamıyorlar ve annem bizi bırakıp gidiyor" dedi.