Eşini karnındaki ikiz bebekleriyle öldüren şahsa müebbet hapis cezası

43 yaşındaki Hatice Çaltı karnındaki 5 aylık ikiz bebekleriyle birlikte evinde ölü bulundu. Şüphelerin odağındaki kişi aynı gün evinden üstü başı ıslak bir şekilde çıkan Koca Ramazan Çaltı idi. Ramazan Çaltı daha önce de ceza evine girip (delil yetersizliğinden) kısa zamanda çıkmıştı. Yayınlarımızın ardından yeniden yargılandı ve bu sefer hiçbir indirim uygulanmadan gebe eşini kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırtıldı.