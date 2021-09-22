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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Eylül 2021, Çarşamba 00:00

Evdeki bakıcı neden hiç ses duymadı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Selvi Hanım'a devletin gözünde şüpheli olduğunu, prosedürü anlattı. Mete Bey ve eşi için üzüldüğünü söyleyen Müge Anlı, Mete Bey'in hayatının bittiğini, 15 yıl ceza aldığını dile getirdi. Selvi Hanım, Emel Hanım'ın o cinayeti duyacağını, en ufak seste Hüseyin Bey'in geldiğini, yatana kadar hep beraber oturduklarını belirtti. Selvi Hanım, banyonun kapısı açılıp kapansa da duyulacağını, biri seslenince de duyulduğunu ifade etti. Ganime Hanım, evin üzerinin bomboş olduğunu, yankı da yaptığını söyledi. Müge Anlı, Vatan caddesinde otursam gürültüden duyulmayacağını ama köyde yankı yapacağını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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