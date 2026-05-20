Münevver, 27 yıl sonra ağabeyi ile kavuştu

27 yıl önce babası tarafından evlatlık verildiği iddia edilen Erdoğan Akgün, yıllar sonra Müge Anlı programında ailesine kavuştu. Ağabeyini bulmak için programa başvuran Münevver Hayırcı Koç'un umutlu bekleyişi mutlu sonla tamamlandı. İddiaya göre Erdoğan Akgün, henüz 3 yaşındayken Afyonkarahisar'dan götürüldü ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda, ismi Yusuf Şarlayan olarak değiştirilen Erdoğan'ın Antalya'da aşçı olarak yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken, yıllardır birbirini görmeyen kardeşler stüdyoda gözyaşları içinde sarılarak hasret giderdi.