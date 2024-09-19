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19 Eylül 2024, Perşembe 10:00

Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltında

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Kastamonu'nda da hareketli saatler başladı. Cinayete kurban gittiği düşünülen Hatice Musaoğlu'nun dosyasında düğmeye basıldı. Yayınımız ihbar kabul edildi ve Aydın Musaoğlu daha evine varamadan Azdavay istikametindeki yolda otobüsten indirilerek gözaltına alındı.

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