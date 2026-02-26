canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
11
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
26 Şubat 2026, Perşembe 10:00

İddiaların odağındaki eş Abdülkadir Opan canlı yayında...

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Rahatsızlıklarıyla mücadele eden eşinin hedefinde!

Evli ve 2 çocuk annesi Sebiha Opan'ın iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan, canlı yayına bağlandı. Eşinin hastalığı süresince yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Opan, "Hastalığından dolayı psikolojisi bozuk. Biz zor bir hayat yaşadık" dedi. Annesinin eşi hastalandığı için başka bir kadın istediği iddialarına cevap vermeyen Abdülkadir Bey, "Ben temizliğe düşkün bir insanım. Sebiha bunları yapmıyor" dedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN