İddiaların odağındaki eş Abdülkadir Opan canlı yayında...

Evli ve 2 çocuk annesi Sebiha Opan'ın iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan, canlı yayına bağlandı. Eşinin hastalığı süresince yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Opan, "Hastalığından dolayı psikolojisi bozuk. Biz zor bir hayat yaşadık" dedi. Annesinin eşi hastalandığı için başka bir kadın istediği iddialarına cevap vermeyen Abdülkadir Bey, "Ben temizliğe düşkün bir insanım. Sebiha bunları yapmıyor" dedi.