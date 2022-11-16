İki gencin ailelerine karşı verdikleri mücadele

Şahinde ve Burhan ağabey engeline takıldı!

Müge Anlı'da sevgilisi ve ailesiyle birlikte konuk olan Şahinde, okulda çok dersi olması sebebiyle hamburgercide çalışan sevgilisi Burhan'a kaçtığını söylemişti. Müge Anlı'nın ikna çabalarına karşın Şahinde'nin "Okul dışında gezemiyordum, dışarı gidip gezmiyordum" yanıtını vermesi dikkat çekmişti. Bugün ise Burhan'ın ağabeyi, kardeşinin küçük olduğunu, henüz askere bile gitmediğini o yüzden de bu ilişkiye müsaade etmediğini söyledi.