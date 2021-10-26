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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
26 Ekim 2021, Salı 00:00
''İkimizin de amacı katili bulmak''

''İkimizin de amacı katili bulmak''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yaşar Bey, Necmettin Bey'e sarılmaya çalışarak dertlerinin ortak olduğunu, meselenin kendisinin meselesi olduğunu, hep bu ailenin derdini dinlediğini, sahip çıkmadın demenin ne demek olduğunu sordu ve bağırdı. Yaşar Bey, 30 yıldır enişte olduğunu, birinin derdine yardım etmekten başka ne kötülüğünü gördüklerini, kaçan birisi olmadığını, gel denildiğinde geldiğini dile getirdi. Necmettin Bey katili istediğini söylediğini, Yaşar Bey'e bir şey söylemediğini vurgularken Yaşar Bey kayınbiraderinin alnından öpüp, can ciğer olduklarını, düşman olmadıklarını vurguladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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