''İkimizin de amacı katili bulmak''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yaşar Bey, Necmettin Bey'e sarılmaya çalışarak dertlerinin ortak olduğunu, meselenin kendisinin meselesi olduğunu, hep bu ailenin derdini dinlediğini, sahip çıkmadın demenin ne demek olduğunu sordu ve bağırdı. Yaşar Bey, 30 yıldır enişte olduğunu, birinin derdine yardım etmekten başka ne kötülüğünü gördüklerini, kaçan birisi olmadığını, gel denildiğinde geldiğini dile getirdi. Necmettin Bey katili istediğini söylediğini, Yaşar Bey'e bir şey söylemediğini vurgularken Yaşar Bey kayınbiraderinin alnından öpüp, can ciğer olduklarını, düşman olmadıklarını vurguladı.