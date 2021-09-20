İkinci bakıcının oğlunun karıştığı olay...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Fevzi Bey, Selvi Hanım'ın oğlu Mete Bey'in gece kendilerini aradığını, sana telefonunu vereceğiz dediğini, kendilerini arabaya aldıklarını, cebinde 12 bin TL olduğunu, Mete Bey ve kardeşinin telefonunu ve parasını aldıklarını, kafasını atletle bağladığını, dövdüklerini, bagaja koyduklarını, kendisini polisin bulduğunu anlattı. Fevzi Bey, 4 kişinin yakalandığını, polisin huzurunda af dilediklerini, affettiğini zaten Mete Bey ve arkadaşlarının cezaevinden çıkamadığını dile getirdi. Fevzi Bey, yılların geçtiğini ama unutmadığını söyleyip ağladı ve travma olduğunu belirtti.