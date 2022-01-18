İlişkiler ağını ortaya çıkartacağı için mi susturuldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kadir Bey, Adem Bey'e birisi ortadan kaldırma deyince ne anladığını, bunun açıkça öldürme olduğunu belirtti. Zihni Bey, Ali Bey'in çadırın bölgesinde kızla birlikte olduğunu, Adem Bey'in hanımı arayıp Ali geliyor dediğini iddia etti. Müge Anlı, Cahit Bey'in ne yaptığını anlayamadığını, Sündüz Hanım'ın ifadesinde "Cahit "Etrafta köyde 5 kişi var onları yakacağım, onların birbiri ile ilişkisi var." Dediğini, herkesin jandarmaya ben öyle ifade vermedim dediğini ama aslında olduğu gibi yazdığını vurguladı.