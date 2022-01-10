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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
10 Ocak 2022, Pazartesi 00:00
Kan donduran cinayette şüphe çeken detaylar

Kan donduran cinayette şüphe çeken detaylar

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kadir Bey, 9 Mart tarihinde kardeşinin ve eniştesinin pusu kurularak öldürüldüğünü, evden motorla çıktıklarını, 20 dakika gibi bir süre sonra öldürüldüklerini, Ali isimli çobanın "Cahit'i ortadan kaldırmak lazım" diye insanlara söylemde bulunduğunu, Ali Bey'in silahının birkaç gün önce silahının kaybolduğunu belirtti. Kadir Bey, Broadway bir taksinin ablasının ve eniştesinin evinin oralara çok takıldığını söyledikten sonra Halil Avcı'nın bunu açıklamasını, belki de ablası ve eniştesinin hazine işleri ile uğraştığını, ondan kaynaklı da öldürülmüş olabildiğini dile getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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