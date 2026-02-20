canli-yayin
Kaybının 4 bin 383. gününde Müge Anlı'da bulundu

12 yıl sonra sesini duydular şimdi görmek istiyorlar.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevcan Onar'dan 18 Mart 2014 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Ailesi o dönem 29 yaşında olan kadının hayatından endişe ediyordu. Güzel bir gelişme yaşandı. Ailesinin 12 yıldır aradığı Sevcan Onar'ı Müge Anlı 1 günde buldu. Yıllar sonra mutlu haberi alan ve sesini duyan aile, Sevcan ile kucaklaşmak istedi.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
