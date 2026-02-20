Kaybının 4 bin 383. gününde Müge Anlı'da bulundu

İstanbul Ümraniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevcan Onar'dan 18 Mart 2014 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Ailesi o dönem 29 yaşında olan kadının hayatından endişe ediyordu. Güzel bir gelişme yaşandı. Ailesinin 12 yıldır aradığı Sevcan Onar'ı Müge Anlı 1 günde buldu. Yıllar sonra mutlu haberi alan ve sesini duyan aile, Sevcan ile kucaklaşmak istedi.