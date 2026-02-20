20 Şubat 2026, Cuma 10:00
Kaybının 4 bin 383. gününde Müge Anlı'da bulundu
12 yıl sonra sesini duydular şimdi görmek istiyorlar.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevcan Onar'dan 18 Mart 2014 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Ailesi o dönem 29 yaşında olan kadının hayatından endişe ediyordu. Güzel bir gelişme yaşandı. Ailesinin 12 yıldır aradığı Sevcan Onar'ı Müge Anlı 1 günde buldu. Yıllar sonra mutlu haberi alan ve sesini duyan aile, Sevcan ile kucaklaşmak istedi.
