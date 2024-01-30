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30 Ocak 2024, Salı 00:00

Kayıp araçta görüldüğü söylenen isim

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, aracı getirdiğini damadının arabasını bozduğunu söylediğini binip birlikte test ettiklerini anlattı.

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