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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
16 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Kayıp olan Fatma Çelik'in sevgilisi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Veli Bey, Fatma Hanım ile beraberliği olduğunu, gazino ortamında çalışan insanların mükemmel bir hayatları olmadığını ister istemez kıskançlıklar yaşandığını ama tavernanın işletmesini kendisinin yaptığını belirtti. Fatma Hanım'ın kendisinden önce başka yerlerde de çalıştığından bahseden Veli Bey, Sevim olarak tanınan ama kendisinin Banu olarak tanıdığı kişi ile beraber kendi yanlarına çalışmaya geldiğini söyledi. Yurdagül Hanım, Sevim Hanım'ın çalışmadığını, kız kardeşini ikna etmek için gittiğini belirtti. Veli Bey, bu iki kardeşin kendi yanlarında çalışmaya başladıktan sonra Fatma Hanım ile ilişkilerinin başladığını, 1 sene civarında beraber olduklarını ama bu sürenin 2,5 3 sene olmadığını savundu.

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Müge Anlı İle Tatlı Sert
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