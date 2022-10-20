Kayıp olarak aradığı kızının evlendiğini öğrendi

Ayşe Polat, damadı ve dünürü ile tanıştı

Ayşe Polat, önceki gün kızını aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Kızını aylardır görmediğini söyleyen Ayşe Hanım, kızının öldürüldüğünden şüpheleniyordu. Çok geçmeden mutlu haber geldi, Ayşe Hanım kızının yaşadığını ve evlendiğini öğrendi. Yayına bağlanan damadı eşinin kendisine hiçbir şey söylemediğini, kayıp olduğundan haberi olmadığını anlattı. Bugün Gaziantep'ten Müge Anlı'ya katılan damadı Ahmet Can hakkındaki iddiaları yanıtladı. Ayşe Hanım damadını istemediğini, kızının hala zorla tutulduğunu söyledi.