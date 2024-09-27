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27 Eylül 2024, Cuma 10:00

Kaza mı, kaza süsü verilmiş cinayet mi?

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Amca Erol Şeker, Melisa'nın gerçekleri anlatmasını istedi. Erol Bey, "eğer Samet'i gerçekten sevdiysen, yüreğinde azıcık Allah korkusu varsa, aile sevgin varsa doğruyu söyle. Siz orada kaç kişiydiniz bilmiyorum. Samet, görmesini istemediğiniz bir şey mi gördü. Ne gördü bunu açıklayın. Bu yüzden mi ona zarar verdiler?" diye sordu. Samet'in Melisa'nın yaşadığı eve doğru yola çıktığı belirtildi. Melisa ise "ben Samet'e gelme dedim. Biz Çorum'da buluşacaktık neden oraya doğru geldi bilmiyorum" dedi.

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