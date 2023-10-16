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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO

Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Bedriye Kılıç'ın komşuları hiçbir şeye şahit olmadıklarını söylerken diğer komşusu ise o saatlerde orada olmadığını söyledi. Dikkat çeken bir diğer olay ise Tayfur'un eşi kaybolduktan sonra eve alkollü geldiğini söylemeleri başka şekilde karşılaşma olmadığıydı. Muhammet Er ise, karakolda kendisine Tayfur'un alkollü olup olmadığını sorduğunu anlatırken, Bedriye için kafasını dinlemeye gitmiştir dendi dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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