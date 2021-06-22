ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Haziran 2021, Salı 00:00

Korkunç cinayet 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor

Şevki Sözen, sanki Uğur Bey'in konuşmasında "Silahı çeken kişinin yanındaydım ama ben çekmedim" diyormuş gibi bir ifadesi olduğundan söz etti. Şevki Sözen, Büşra Hanım'a da bir yandan üzüldüğünü ama bu konuyu Büşra Hanım'ın bilmesi gerektiğini dile getirdi. Büşra Hanım, tek bir kişi gördüğünü o kişinin de erkek olduğunu, Uğur abisi olmadığından emin olduğunu vurguladı. Büşra Hanım, eskiden Uğur abisi ile ilgili bir sebebi olduğunu, ondan öyle düşündüğünü söyledi. Şevki Sözen ise Büşra Hanım'ın abisinin yanında kaldıktan sonra çok değişmiş olduğunu dile getirip Uğur Bey ve Betül Hanım'ın da burada olması gerektiğine dikkat çekti.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Haziran 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 Haziran 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
17 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN