Korkunç cinayet 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor

Şevki Sözen, sanki Uğur Bey'in konuşmasında "Silahı çeken kişinin yanındaydım ama ben çekmedim" diyormuş gibi bir ifadesi olduğundan söz etti. Şevki Sözen, Büşra Hanım'a da bir yandan üzüldüğünü ama bu konuyu Büşra Hanım'ın bilmesi gerektiğini dile getirdi. Büşra Hanım, tek bir kişi gördüğünü o kişinin de erkek olduğunu, Uğur abisi olmadığından emin olduğunu vurguladı. Büşra Hanım, eskiden Uğur abisi ile ilgili bir sebebi olduğunu, ondan öyle düşündüğünü söyledi. Şevki Sözen ise Büşra Hanım'ın abisinin yanında kaldıktan sonra çok değişmiş olduğunu dile getirip Uğur Bey ve Betül Hanım'ın da burada olması gerektiğine dikkat çekti.